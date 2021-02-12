شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: رسائل تحذيرية بنغمة مميزة على الجوالات للإنذار المبكر أثناء الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تعتزم -بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات- إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عال إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها اليوم (الجمعة): سيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى على مدينة الباحة ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتبارا من يوم الاثنين 1442/7/3 الموافق 2021/2/15 حتى يوم الاثنين 1442/7/10 الموافق 2021/2/22 في تمام الساعة السادسة مساء.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، مؤكدة أنه ستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.