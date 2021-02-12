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بالفيديو.. حركة طبيعية في مطار أبها واستمرار رحلات المسافرين بعد الهجوم الحوثي

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهد مطار أبها الدولي جنوب المملكة اليوم الجمعة حركة طبيعية للمسافرين والموظفين ، بعد تعرض المطار للهجوم الحوثي الإرهابي الجبان .

وأظهرت جولة لكاميرات " العربية " في قلب المطار أن رحلات المسافرين تسير وفق جدولتها ، كما يتجول المسافرون من رجال ونساء وأطفال بشكل آمن مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد ، دون أي تأثر بالهجوم الحوثي .

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد تمكنت من السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية ، والذي واجه تنديد عالمي بجرائم الحوثيين ضد أمن المملكة والمدنيين .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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