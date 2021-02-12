شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يوضح مدى إمكانية تفعيل حساب للأطفال ومن لا يملك حسب في "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تفعيل حساب توكلنا دون أن يكون لصاحبه حساب في أبشر من خلال الإستعانة بأحد مستخدمي أبش لتعريف الرقم في توكلنا .

كما أكد تطبيق توكلنا أن التسجيل متاح للأطفال وجميع الأعمار ، وأن تصريح التجمع يمكن استخدامه من قبل الأفراد في حال استضافتهم لزائرين في مناسبة معينة كالأعراس والتعزية وغيره مع الإلتزام بتعليمات وزارة الداخلية .