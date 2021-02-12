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"توكلنا" يوضح مدى إمكانية تفعيل حساب للأطفال ومن لا يملك حسب في "أبشر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تفعيل حساب توكلنا دون أن يكون لصاحبه حساب في أبشر من خلال الإستعانة بأحد مستخدمي أبش لتعريف الرقم في توكلنا .

كما أكد تطبيق توكلنا أن التسجيل متاح للأطفال وجميع الأعمار ، وأن تصريح التجمع يمكن استخدامه من قبل الأفراد في حال استضافتهم لزائرين في مناسبة معينة كالأعراس والتعزية وغيره مع الإلتزام بتعليمات وزارة الداخلية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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