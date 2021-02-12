شكرا لمتابعة خبر عن سبب تسمية يوم الجمعة بهد الإسم واسمه قبل الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان سبب تسمية يوم الجمعة .

وقال الشيخ " الخثلان " في حديث له لمؤسسة منارات الهدى أن يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بالعروبة ، واختُلف في سبب تسميته بالجمعة على أقوال ، ومن أحسنها أنه سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن الغمام الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار هذا القول في فتح الباري ، وقال " إنه ورد ذلك في حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة أن النبي " صلى الله عليه وسلم " ، قال : يا سلمان يوم الجمعة به جُمع أبوك وأبوكم " .