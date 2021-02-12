شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية عدوى تكشف جدوى الشماغ والنقاب وارتداء الكمامتين ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت استشارية الأمراض المعدية أن النقاب والشماغ لا يحميان من العدوى ضد كورونا .

كما نفت استشارية العدوى في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أنه لا يلزم أبداً إرتداء كمامنين لمزيد من الحماية كما يعتقد البعض .

وأضافت أن الكمامة الواحدة تكفي لأنها من ثلاث طبقات ، بينما تعمل الكماتين معاً على صعوبة التنفس ، ويتفر من ارتدائها الناس مع الوقت .