شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ " الشثري " يوضح حكم كشف المرأة وجهها أمام زوج أم زوجها وليس والده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم كشف المرأة وجهها أمام زوج أم زوجها وليس والده .

وأكد الشيخ " سعد الشثري " في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن زوج أم زوجها ليس محرم لها وهو أجنبي عنها ، وبالتالي فإنها تحتجب منه ولا تكشف وجهها أمامه .

وقال الشيخ سعد الشثري أن من تحرم عليهم المرأة على جهة التأبيد محصورون في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

وأضاف الشيخ سعد الشثري أنه من لم يكن من هذه الأصناف المذكورة في الآية الكريمة ليس بمحرم للمرأة .