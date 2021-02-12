شكرا لمتابعة خبر عن البنتاجون: المملكة شريكة في التصدي لإرهاب إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، علىعلى الهجمات الحوثية على المدنيين السعوديين، مؤكدًا أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.

وقال كيربي: في ظل التهديد المشترك الذي نواجهه فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء في المنطقة، وفقًا لقناة «العربية».

وتابع: ملتزمون بمساعدة المملكة في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد والجدّي، ولا تغيير في سياستنا بهذا المعنى، لكنني لن أتحدث عن إرسال مزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وأكد كيربي على أن الحدود السعودية تتعرض للتهديد، وسياسة واشنطن لم تتغيّر فهي تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضروري.