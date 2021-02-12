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البنتاجون: المملكة شريكة في التصدي لإرهاب إيران

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الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، علىعلى الهجمات الحوثية على المدنيين السعوديين، مؤكدًا أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.

وقال كيربي: في ظل التهديد المشترك الذي نواجهه فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء في المنطقة، وفقًا لقناة «العربية».

وتابع: ملتزمون بمساعدة المملكة في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد والجدّي، ولا تغيير في سياستنا بهذا المعنى، لكنني لن أتحدث عن إرسال مزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وأكد كيربي على أن الحدود تتعرض للتهديد، وسياسة واشنطن لم تتغيّر فهي تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضروري.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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