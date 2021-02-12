شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة ترد على زوجها الذي طلقها وتزوج عليها بقصيدة مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار رد فعل مواطنة طلقها زوجها وتزوج عليها جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نظمت قصيدة مؤثرة في فراقهما .

وكشف مقطع فيديو عن محاولة الزوج لإرضائها حيث أهداها مصوغات ذهبية مزينة بمبلغ مالي كبير وورود وكتب عليها رسالة مؤكداً أنها تستحق أكثر من ذلك وأنه يكن لها الحب والإحترام .

ومع ذلك فقد أكدت المواطنة أن هذه الهدايا لن تطيب خاطرها بعد أن طلقها وتزوج عليها ، ومن أبرز الأبيات التي نظمتا : والله إلا تشرب المرّ وتذوق العذاب وأنت ما حركت فيني ولو قدر شعره" .

وأثار الفيديو المتداول حالة من الجدل ، حيث استنكر البعض استعراض الهدايا المالية ، وإدعاء انتهاء المودة بينهما رغم هذه الكلمات المؤثرة ، بينما أيدها آخرون مؤكدين أنها تعبر عن حقيقة الشعور بالخذلان ومساوئ الزواج الثاني وضرره النفسي على المرأة .