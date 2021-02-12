شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يدشن ملتقى "عصامي" لتوظيف الأيتام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبد العزيز ـ أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) الملتقى الافتراضي لتوظيف الأيتام، يوم الأحد القادم 2 رجب 1442هـ ، الموافق 14 فبراير 2021 م، تحت شعار (عصامي) والذي يستمر لمدة أسبوع بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة. ويشارك في دعم هذا الملتقى عدد من الجهات الحكومية والخاصة منها مجموعة جسور التنمية للاستشارات والتطوير وصندوق الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمجلس التخصصي الفرعي لجمعيات الأيتام والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " والغرفة التجارية بالرياض ومؤسسة السنابل الوقفية ومؤسسة عبد الله العثيم الخيرية.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية المكلف أ.سامي بن محمد الزيدان ، وقال أن هذا الملتقى سوف يتضمن إطلاق "المنصة الوطنية لتأهيل وتوظيف الأيتام" والتي تهدف إلى طرح الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والتسجيل بها. كما يشمل الملتقى على تنظيم دورات لتأهيل وتدريب المستفيدين من جمعيات رعاية الأيتام في جميع مناطق المملكة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تقديم جلسات استشارية وإرشادية لطالبي الوظائف من الإبناء الأعزاء. وسوف تتاح فرصة تنظيم شراكات فعّالة مع جهات التدريب والتوظيف لدعم المستفيدين.

وأضاف الزيدان إن المنصة ستتيح للمستفيدين في جميع المناطق تسجيل طلبات التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية. كما ستعرض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الوظائف المتاحة لديها ووسائل التقديم والتواصل معها. كما يشتمل الملتقى تنظيم ورش عمل نوعية للباحثين عن الوظائف بالتعاون مع الجهات والخبرات في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية في مختلف القطاعات. ويتخلل الملتقى إقامة منتدى تقدم فيه أوراق عمل من المختصين في مختلف القطاعات.

وأبان الزيدان أن حفل تدشين ملتقى "عصامي" سيرافقه إطلاق مشروع "أجرتي" والذي يأتي ضمن أهداف الجمعية في تأهيل المستفيدين وتمكينهم للاعتماد على قدراتهم الذاتية لممارسة نشاط النقل الموجه والتشاركي بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بتوفير مجموعة من السيارات بقيمة 10 ملايين ريال.

مشيرا أن جمعية إنسان تسعى من خلال هذ الملتقى إلى تفعيل الرؤية الوطنية التي أكدت على نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية ومنظمات القطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية المنتجة وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للأيتام الأعزاء وإشراكهم في التنمية المجتمعية.

وفي ختام تصريحه رفع الزيدان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية على تكرمه بإطلاق منصة "عصامي" ومشروع "أجرتي" وحرصه على تلمس احتياجات أبنائه الأيتام واهتمامه بشؤونهم. والشكر موصول لجميع الشخصيات الكريمة الداعمة والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص والرعاة لدورهم في دعم متطلبات المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الوطنية البناءة لهذه الفئة الغالية على المجتمع.