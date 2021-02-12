شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار وسحب رعدية وضباب على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الجمعة، عن عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير والحدود الشمالية.

وقال مركز الأرصاد، في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وأوضح أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة، فيما منطقة عسير تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.