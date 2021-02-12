«الجوازات السعودية»: شرطان لإصدار تأشيرة خروج وعودة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما المدة التي تحتاجها تأشيرة الخروج والعودة في جواز السفر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التعليمات تشترط وجود جواز سفر وأن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة أشهر لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة».

وأضاف: «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

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