المنخفض القطبي.. خبير أرصاد: نشاطه شديد التطرف

توقع خبير الأرصاد، معاذ الخلف، أن بوادر تعمق المنخفض القطبي مبشرة، وتشمل تبوك ومرتفعاتها والجوف والحدود الشمالية.

وأشار الخلف- عبر حسابه بموقع تويتر- إن فرص الثلوج قد تتعمق نحو مصر، وتشمل سيناء وشرق مصر، إضافة إلى الأردن ولبنان والعراق.

وأضاف أن منظومة النشاط القطبي المتوقعة نسبيا شديدة التطرف، وأن مرتفعات تبوك مبشرة بفرص ثلوج، وقد تكون خفيفة على مرتفعات المدينة.

وكان خبير الأرصاد، حسن كراني، توقع قدوم كتلة قطبية بدءًا من الثلاثاء المقبل في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها، القريات، طريف الحدود الشمالية.

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