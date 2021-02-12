بعد فيديو التحرش بطفلة.. «العنزي» يوضح العقوبة التي تنتظر منفذة الواقعة

أوضح المحامي سلطان العنزي، أن الفتاة التي تم ضبطها من قبل شرطة الرياض، عقب نشرها لفيديو توثق فيه تحرشها بطفلة، تنتظرها عقوبات تبدأ من سنة سجنًا وحتى سبع أو عشر سنوات.

وقال المحامي العنزي، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: إن أبرز المخالفات القانونية الموجودة بالفيديو هي التصوير؛ حيث قامت الفتاة بالتصوير ونشر المقطع الذي يحمل إساءة وتشهيرًا، وإخلالًا بالنظام العام، وفعلًا فاضحًا.

وأوضح العنزي أن كلمة تحرش لا تنطبق على الفتاة؛ لأن التحرش يكون تجاه الغير؛ لكن ينطبق عليها نظام الإيذاء الذي يقع بين أفراد الأسرة لأن الفتاة والطفلة أختان.

وأشار إلى أننا لو افترضنا أن الأسرة تنازلت عن الحق الخاص، إلا أن الحق العام لا يسقط ويقوم النائب العام بتحريكه أمام المحكمة، ويسقط في حالة واحدة فقط وهى أن يأمر ولي الأمر بإسقاط العقوبة بعد صدورها من المحكمة، أو العفو في حالات معينة.

وأوضح العنزي، أن العقوبات نص عليها النظام، وتبدأ من سنة وحتى سبع سنوات أو عشر سنوات، وللمحكمة أن تحدد الظروف وحال المعتدية وطبيعة سلطتها على الطفلة وسلوكها، وتحدد العقوبة بناء على ذلك.

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