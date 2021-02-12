عزل متلقِّي لقاح كورونا.. وزارة الصحة: لا توجد دراسات علمية توصي بذلك

أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دراسات علمية توصي بالعزل بعد تلقي لقاح كورونا (كوفيد -19)، أنه «لا توجد توصيات علمية أو دراسات حتى الآن، تفيد بوجوب العزل لمن يتلقى لقاح فيروس كورونا الجديد».

جاء ذلك؛ ردًا من حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر تويتر على استفسار مفاده: هل إذا أخذ شخص ما لقاح كورونا يكون ناقلًا للفيروس للآخرين؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن حجز مواعيد فحص فيروس كورونا للاطمئنان يتم من خلال تطبيق (صحتي) فقط، أما عيادات (تطمن) فهي تستقبل من لديهم الأعراض دون الحاجة إلى موعد مسبق.

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