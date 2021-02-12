بالفيديو.. المحامية «ليلى القبي»: القضاة لا يعرفون أنني كفيفة

كشفت ليلى القبي (أول محامية كفيفة في السعودية)، أن القضاء لا يعلمون أنها كفيفة.

وقالت ليلى القبي إنها ظلت لمدة خمس سنوات تسعى وراء الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

وأضافت المحامية ليلى القبي لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، أنها تعتمد على وجود مساعدة لها تتكون بجوارها.

وأشارت ليلى القبي إلى أن معظم العمل يتم عن طريق (ناجز)، وبالتالي يندر معرفة القضاة بأنها كفيفة.

وأشارت إلى أنها تستخدم جهاز (برايل تتش) الإلكتروني الخاص بالمكفوفين، لتدوين ملاحظاتها خلال الجلسات.

وبينت أنها تستخدم الطريقة نفسها في كتابة جدولها والاطلاع من خلاله على لائحة معينة تريدها في إحدى القضايا.

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