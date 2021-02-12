تبديل لوحات المركبات.. «المرور السعودي» يوضِّح الشروط والأسعار

أوضح المرور السعودي، شروط تبديل لوحات المركبات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هي شروط تبديل اللوحات لنفس المالك لكلتا المركبتين بالتفصيل؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة».

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