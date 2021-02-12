تطبيق «توكلنا» يوضح طريقة استفادة أصحاب الهواتف القديمة من الخدمات

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن الاستفادة من خدمات المنظومة عبر الموقع الإلكتروني لمن لا يمتلكون أجهزة جوال حديثة.

وذكر التطبيق- عبر تويتر- ضمن الأسئلة الأكثر شيوعًا، أن التطبيق يعمل لأجهزة إصدار (ANDROID 6.0) فما فوق، وأجهزة (IOS 6.0) فما فوق.

وأضاف التطبيق أنه يمكن الاستفادة من خدمات منظومة توكلنا عن طريق الموقع الالكتروني.

وأوضح أنه يمكن تفعيل حساب توكلنا بدون وجود حساب في (أبشر) وذلك عن طريق الاستعانة بأحد مستخدمي (أبشر) للتعريف برقم الجوال في توكلنا.

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