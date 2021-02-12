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تطبيق «توكلنا» يوضح طريقة استفادة أصحاب الهواتف القديمة من الخدمات

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الرياض - محمد عبدالله - يمكن تفعيل الحساب دون التسجيل في «أبشر»..

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن الاستفادة من خدمات المنظومة عبر الموقع الإلكتروني لمن لا يمتلكون أجهزة جوال حديثة.

وذكر التطبيق- عبر تويتر- ضمن الأسئلة الأكثر شيوعًا، أن التطبيق يعمل لأجهزة إصدار (ANDROID 6.0) فما فوق، وأجهزة (IOS 6.0) فما فوق.

وأضاف التطبيق أنه يمكن الاستفادة من خدمات منظومة توكلنا عن طريق الموقع الالكتروني.

وأوضح أنه يمكن تفعيل حساب توكلنا بدون وجود حساب في (أبشر) وذلك عن طريق الاستعانة بأحد مستخدمي (أبشر) للتعريف برقم الجوال في توكلنا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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