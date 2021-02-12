«الحيزان» يحدِّد المناطق المتأثرة بالأمطار والرياح النشطة والمتوسطة

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن يكون طقس اليوم الجمعة معتدلًا وسط النهار، موضحًا أن هطول الأمطار على المرتفعات سيكون محدودًا.

وأشار الحيزان- عبر تويتر- إلى هبوب رياح متوسطة الحركة شرق المملكة وغربها، وتكون هادئة في الوسط، ونشطة في مثلث تبوك- المدينة- حائل.

وتابع قائلا «غطاء سحابي في المدينة المنورة وشمال مكة المكرمة والرياض تتخلله سحب متوسطة»، مشيرًا إلى أن فرصة هطول الأمطار محدودة للمرتفعات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، سماء غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة، وطقسًا مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

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