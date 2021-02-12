دونالد ترامب يلعب الغولف بدلًا من مشاهدة محاكمته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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رغم أنه مسيرته السياسية المستقبلية على المحك، إلا أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، ابتعد عن مشاهدة محاكمة عزله ليلعب الغولف في ملعب ويست بالم بيتش الخاص به.

ويمكن رؤية الرئيس السابق مرتديًا قميص الغولف الأبيض، وقد أمضى أكثر من 3 ساعات في الملعب، مما يشير إلى أنه كان يلعب بوتيرة بطيئة.

وجاء استجمام ترامب في الهواء الطلق في اليوم الذي انتهى فيه المديرون الديمقراطيون من إعلان أن مثيري الشغب الذين دنسوا مبنى الكابيتول كانوا يتبعون أوامره.

محاكمة دونالد ترامب

وأجرى محامي ترامب، ديفيد شوين، مقابلة مع قناة فوكس نيوز أثناء المحاكمة، وقال إن الناس سيرون نفاق الديمقراطيين، فمن جهة دعوا هم أنفسهم أنصارهم إلى الدفاع عن حقوقهم، لكن عندما فعل الرئيس الأمريكي السابق نفس الفعل هاجوا وماجوا.

وقال شوين إن ما يحدث الآن يؤدي إلى انقسام البلد، مؤكدًا على أن سلوك ترامب لا يفي بالوضع القانوني للجرائم والجنح الكبيرة.

موقف ترامب من المحاكمة

وبعد أن ألغت جميع منصات التواصل الاجتماعي حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب، سواء بشكل مؤقت أو دائم، وأبرزهم فيسبوك وتويتر وإنستقرام ويوتيوب وسناب شات، لم يعد هناك فرصة لمناصريه لمعرفة أفكاره ومواقفه، ومع ذلك، قال أحد المقربين منه لصحيفة ديلي ميل البريطانية أنه يراقب الوضع بهدوء، متابعًا أنه مع ذلك محبط للغاية من أداء محاميه.

