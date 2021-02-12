وزارة الداخلية تعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي في الكلية الأمنية

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تعلن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول) للكادر النسائي حملة الدبلوم فأعلى في التخصصات التالية:

– اللغة الإنجليزية (دبلوم سنتين فأعلى أو بكالوريوس).

– الصيدلة (دبلوم سنتين فأعلى أو بكالوريوس).

– التمريض (دبلوم سنتين فأعلى أو بكالوريوس).

– مساعد طبيب أسنان (دبلوم سنة فأعلى أو بكالوريوس).

الشروط:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى (بكالوريوس).

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

ملاحظة:

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من السبت القادم 1442/7/1هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3q9YdcI ويستمر حتى الخميس الموافق 1442/7/6هـ.

Source wadhefa

