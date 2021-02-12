وزارة الداخلية تعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي في الكلية الأمنية

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تعلن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول) للكادر النسائي حملة الدبلوم فأعلى في التخصصات التالية:
– اللغة الإنجليزية (دبلوم سنتين فأعلى أو بكالوريوس).
– الصيدلة (دبلوم سنتين فأعلى أو بكالوريوس).
– التمريض (دبلوم سنتين فأعلى أو بكالوريوس).
– مساعد طبيب أسنان (دبلوم سنة فأعلى أو بكالوريوس).
الشروط:
– أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى (بكالوريوس).
– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.
– ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
– أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.
ملاحظة:
تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من السبت القادم 1442/7/1هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3q9YdcI ويستمر حتى الخميس الموافق 1442/7/6هـ.
Source wadhefa
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