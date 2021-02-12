طيران أديل يعلن عن 3 وظائف إدارية للرجال والنساء حملة الثانوية فأعلى

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تعلن شركة طيران أديل (شركة طيران اقتصاد مملوكة للخطوط السعودية) عن توفر (3) وظائف إدارية في مدينة (جدة) للرجال والنساء حملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:

– موظف استقبال – للرجال والنساء (Receptionist)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال الضيافة أو الفندقة أو الاستقبال.

– مساعد تنفيذي – للنساء فقط (Executive Assistant)

المتطلبات: بكالوريوس ويفضل (إدارة أعمال، إدارة مكتبية، سكرتارية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المساندة الإدارية.

– محلل إيرادات – للرجال والنساء (Revenue Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (رياضيات، اقتصاد، إحصاء) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

نبذة عن الشركة:

طيران اديل (Flyadeal) شركة مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية تأسست في 17 أبريل 2016م وتعتبر أحدث طيران اقتصادي في المملكة، تعمل أديل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي. وتعتبر الذراع الاقتصادي لها وإحدى وحداتها الإستراتيجية المستقلة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (موظف استقبال): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مساعد تنفيذي): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (محلل إيرادات): إضغط هنا

Source wadhefa

