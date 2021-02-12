هدف يعلن طرح برنامج تدريب منتهي بالتوظيف للنساء حملة الثانوية فأعلى

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يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف للنساء في (قطاع التزيين النسائي) لعدد (1200) باحثة عن عمل، مع شهادات معتمدة محلياً ودولياً على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على شهادة الثانوية فما فوق.

– متفرغة للعمل (ليست طالبة ولا موظفة).

– غير مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

– ليس لديها سجل تجاري.

– مسجلة في طاقات.

الوظائف المستهدفة:

– أخصائية مبيعات (عام)

– مشرفة معرض

– أخصائي مبيعات مكياج

– أخصائية مبيعات العناية بالبشرة

– التجميل والشعر

المميزات:

– التدريب والتوظيف مجاني (يتحمل صندوق تنميو الموارد البشرية تكلفة التدريب).

– شهادات معتمدة محلياً ودولياً (TVTC, VTVC, ITEC).

– مدة التدريب لا تزيد عن شهر.

– متابعة استمرارية المستفيدات على رأس العمل.

– إلحاق من تجتاز البرنامج التدريبي في منشآت القطاع الخاص.

نبذة عن البرنامج:

برنامج يقدم للمشاركات فرصة ذهبية لمستقبلٍ وظيفيٍ واعد في عدد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التجميل، يتضمن تدريباً نظرياً وعملياً ينتهي بالتوظيف، تم تصميم هذا البرنامج بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) وتقوم على تنفيذه نخبة من المدربات في أكاديمية فيلوتي بمدينة الرياض.

خطوات التقديم:

– تعبئة النموذج المحدد بالمعلومات الشخصية وحجز موعد للمقابلة (علماً بأنه سيكون في مقر الأكاديمية – الرياض – حي الربوة).

– الحضور للأكاديمية في الوقت الذي تم تحديده في النموذج (مع إحضار السيرة الذاتية مطبوعة والشهادة العلمية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/6/29هـ من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي: https://bit.ly/36Aqdxv ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

