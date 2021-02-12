“كراني”: أعنف كتلة قطبية تضرب أجواء المملكة ابتداءً من الثلاثاء

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توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تشهد أجواء المملكة ابتداءً من يوم (الثلاثاء) المقبل، أعنف كتلة قطبية.

وأوضح كراني، أن تلك الكتلة ستتحرك (الثلاثاء) في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها والقريات وطريف والحدود الشمالية، على أن تتعمق (الأربعاء) شرقاً، و(الخميس) و(الجمعة) شمالاً، وتمتد (السبت) جنوباً.

ونوه إلى أن هذه الكتلة يُصاحبها صقيع وهطول ثلوج وتجمد مياه وضباب، وكذلك حرارة تلامس الصفر ودونه.

Source akhbaar24.argaam

