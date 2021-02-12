المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضينا وسلامة مواطنينا والمقيمين فيها

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أكدت المملكة في رسالة لمجلس الأمن أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، وذلك عقب استهداف مـليشيا الحـوثي مطار أبها.

ودعا مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، المجلس إلى التنديد بشدة بالأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مـليشيا الحـوثي، مع تحمل مسؤوليته تجاه تلك المـليشيات المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

وشدد على أن استهدف مطار أبها الدولي هو جريمة حرب شنيعة؛ كونها استهدفت البنية التحتية المدنية وتهديد المسافرين المدنيين الأبرياء، داعياً إلى محاسبة الحوثيين وفق القانون الإنساني الدولي.

ونوه إلى أن الأعمال الإرهـابية التي يقوم بها الحـوثيون تستمر في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، كما أنها ستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، مطالباً مجلس الأمن بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائقه.

Source akhbaar24.argaam

