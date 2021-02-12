في رسالة خطية للرئيس المصري.. خادم الحرمين يؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة ومصر والشعبين الشقيقين.
وشدد، خلال رسالة خطية بعث بها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وتسلم الرئيس المصري الرسالة، أمس (الخميس)، لدى استقباله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي.
Source akhbaar24.argaam
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