البنتاجون: السعودية أهم أعمدة بنية الأمن الإقليمي وشريك التصدي لإرهاب إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، أن المملكة العربية السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار بالمنطقة، لافتًا إلى أن الرياض عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي.

وفي معرض تعليقه على الهجمات الحوثية على المدنيين السعوديين، قال كيربي: في ظل التهديد المشترك الذي نواجهه فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء في المنطقة، وفق «العربية».

وأضاف: ملتزمون بمساعدة السعودية في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد والجدّي، ولا تغيير في سياستنا بهذا المعنى، لكنني لن أتحدث عن إرسال مزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وأشار كيربي إلى أن الحدود السعودية تتعرض للتهديد، وسياسة واشنطن لم تتغيّر فهي تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضروري.