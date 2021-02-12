«أمانة عسير» تضبط عمالة مخالفة لاحترازات «كورونا» في أحد المولات التجارية

أعلنت أمانة منطقة عسير، عن ضبط عمالة في أحد المولات التجارية قاموا بتأجير وتشغيل ألعاب الأطفال داخل المجمع في مخالفة واضحة لفترة المنع الحالية؛ تنفيذًا لاحترازات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت أمانة عسير: ضبطت الفرق الرقابية بأمانة عسير عمالة قامت بتشغيل ألعاب الأطفال في أحد المولات التجارية، في مخالفة واضحةٍ لتعليمات المنع الصادرة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأكدت الأمانة أنه تم ضبط العمالة ومخالفة المول واستكمال بقية الإجراءات النظامية الأخرى .