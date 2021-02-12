المعلمي: استهداف مطار أبها «جريمة حرب» ويجب محاسبة الحوثي وفق القانون الدولي

أكد مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أن الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها عمل إرهابي استهدف البنية التحتية المدنية وهدد حياة المسافرين الأبرياء وهو يمثل جريمة حرب.

جاء ذلك خلال رسالة تقدم بها السفير المعلمي، من المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي يرتكبها الحوثيون ضد المملكة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وتضمنت الرسالة التشديد على ضرورة محاسبة الحوثيين بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن المملكة تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين بها بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القوانين الدولية، وفق «العربية».

وأشارت إلى أن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثي تعرّض جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن للخطر وتزعزع الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعية مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤولياته تجاه الحوثيين المدعومين من إيران لوقف تهديداتهم للسلام والأمن العالمي ومحاسبتهم.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً أن حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.