تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ورؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقة عسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، رجال ألمع، محايل» تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وهناك هطول لأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي الباحة «العقيق، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، قلوة» ومكة المكرمة «اضم، ميسان، الطائف، العرضيات».