السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالباحة يستقبل أكثر من 84 ألف اتصال ويباشر 17842 بلاغًا خلال السعودية اليوم 2020م



الباحة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

استقبل فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة 84,864 ألف اتصال و 17,842 ألف بلاغ إسعافي، منها 1992 بلاغاً لحالات الحوادث و 15850 للحالات المرضية, وذلك خلال عام 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي للفرع عماد منسي الزهراني, أنه جرى التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 15 مركزاً إسعافياً بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة على مدار 24 ساعة, مشيرًا إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 11174 ساعة تطوعية من خلال إقامة 37 فعالية وبعدد 152 فرقة تطوعية غطاها متطوعو ومتطوعات الهيئة.

وعلى مستوى إدارة التدريب بين أن عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية بلغت خلال العام الماضي 42 دورة ومحاضرة, استفاد منها أكثر من 1495, إضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة - عن بعد - البالغ عددهم 431 مستفيدًا ومستفيدة.

وأفاد أنه تم اعتماد تدريب منطقة الباحة على تنفيذ برامج تخصصية مثل الإنعاش القلبي الرئوي لجمعية القلب الأمريكية, وبرنامج سلامة مشغلي مركبات الإسعاف EVOS والمعتمد من الاتحاد الوطني لفنيي طب الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية MAEMT.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.