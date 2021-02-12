السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 9860 إصابة جديدة بكورونا



برلين 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9860 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونين و320093 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 64191 وفاة.

// انتهى //

08:11ت م

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برلين 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و556 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونين و320093 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 64191 وفاة.// انتهى //08:11ت م0011

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