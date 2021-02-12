السعودية اليوم / مصرع 4 أشخاص إثر انهيار منجم للفحم جنوب باكستان



إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر انهيار منجم للفحم الحجري، أمس، في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع في منطقة "تهاتها" عندما سقطت صخرة كبيرة على منجم للفحم الحجري في المنطقة وأدى ذلك إلى انهيار جزء من المنجم.

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08:05ت م

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