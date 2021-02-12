سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 12 فبراير 2021.. هبوط كبير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، في السوق الموازية بمقدار 90 ليرة.

ومنذ نشوب الصراع المسلح في سوريا بدأت العملة المحلية رحلة من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، الذي يواصل الصعود في السوق السوداء "الموازية" وسط عجز من الحكومة عن السيطرة على الأوضاع.



سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بالسوق الموازية "السوداء" 3250 ليرة للشراء، و3300 ليرة للبيع، مقابل 3340 ليرة للشراء، و3390 ليرة للبيع، أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وتعاني سوريا من أزمات اقتصادية حادة ونقص في المعروض من العملات الأجنبية، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين خلال السنوات الماضية.

ويتوقع خبراء أن تعاود العملات الأجنبية ارتفاعها المطرد في السوق الموازية بسوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

أسعار اليورو والإسترليني

وهبط سعر اليورو لدى السوق الموازية "السوداء" في سوريا اليوم الجمعة إلى 3937 ليرة للشراء، 4003 ليرة للبيع، مقابل، 4047 ليرة للشراء، 4112 ليرة للبيع، في ختام تعاملات الخميس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم إلى 4479 ليرة للشراء، و4558 ليرة للبيع، مقابل نحو 4614 ليرة للشراء، و4694 ليرة للبيع، أمس.

الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية اليوم الجمعة إلى 864 ليرة للشراء، و881 ليرة للبيع، مقابل 888 ليرة للشراء، و905 ليرة للبيع، أمس.

كما هبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 882 ليرة للشراء، و898 ليرة للبيع، مقابل 906 ليرة للشراء، و923 ليرة للبيع، أمس الخميس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي إلى 10742 ليرة للشراء، و10932 ليرة للبيع، مقابل 11043 ليرة للشراء، و11233 ليرة للبيع، أمس.

خسائر ضخمة

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2020 الماضي، 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار سنوات عدة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.