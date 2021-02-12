تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، لدى شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وارتفع الجنيه المصري، أمام الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

هبوط اليورو

انخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" على أسعار اليورو في 23 بنكا، انخفض متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.86 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.91 جنيه للشراء،19.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية ، عند 18.82 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، في بنكين بركة، ومصر إيران للتنمية.

وسجل سعر اليورو، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سندات بـ3 مليارات دولار

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على 3 شرائح بأن الحكومة المصرية تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وحسب الوثيقة تلقت مصر طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة وفق وكالة رويترز أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة الخمس سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.75% لسندات لأجل 40 عاما.

أسعار الدولار والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.

فيما انخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، أمس الخميس.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.151 جنيه للشراء، و 4.178 جنيه للبيع، مقابل 4.158 جنيه للشراء، و4.185 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، تراجعا طفيفا إلى نحو 4.238 جنيه للشراء، و 4.266 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.44 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.57 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، أمس.