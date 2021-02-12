شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية
متابعات الخليج 365 - واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – فجر اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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