شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" : أجواء باردة اليوم عدا ثلاث مناطق أجوائها معتدلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف باحث الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني اليوم الجمعة أقل درجات الحرارة اليوم على المملكة .

وأكد عبد العزيز الحصيني أن سكاكا سجلت أقل درجة حرارة فجراً بواقع 9 درجات ، بينما كانت جازان الأعلى بواقع 24 درجة مئوية .

وأضاف أن مكة المكرمة سجلت بها درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية ، والمدينة المنورة 20 درجة ، والرياض 11 درجة ، أما الدمام فسجلت 13 درجة .

وقال الحصيني أن الأجواء باردة تميل إلى البرودة اليوم عدا مناطق مكة والمدينة وجازان فأجوائها معتدلة .