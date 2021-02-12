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شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" : أجواء باردة اليوم عدا ثلاث مناطق أجوائها معتدلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف باحث الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني اليوم الجمعة أقل درجات الحرارة اليوم على المملكة .
وأكد عبد العزيز الحصيني أن سكاكا سجلت أقل درجة حرارة فجراً بواقع 9 درجات ، بينما كانت جازان الأعلى بواقع 24 درجة مئوية .
وأضاف أن مكة المكرمة سجلت بها درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية ، والمدينة المنورة 20 درجة ، والرياض 11 درجة ، أما الدمام فسجلت 13 درجة .
وقال الحصيني أن الأجواء باردة تميل إلى البرودة اليوم عدا مناطق مكة والمدينة وجازان فأجوائها معتدلة .