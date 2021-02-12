“البنك المركزي” يعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك في 21 فبراير الجاري

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أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري، وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

وأكد البنك في بيان له أمس (الخميس)، أن النظام سيمكّن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف أن النظام، الذي طورته “المدفوعات السعودية”، سيمكن المستفيدين فور تفعيله من تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

ونوه بأن النظام سيعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، كما سيساهم في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

Source akhbaar24.argaam

