استشاري: اللقاحات تعمل ضد تحورات “كورونا”.. وبعض المُتعافين تلازمهم أعراض (فيديو)

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أوضح استشاري أمراض المناعة معز بخيت، أن اللقاحات المُصنعة حالياً تعمل ضد تحورات فيروس “كورونا” المُستجد.

وبيّن بخيت في مداخلة مع قناة “العربية”، أن طريقة التصنيع الحالية تُنتج مضادات لكامل مكونات البروتين الخارجي للفيروس، موضحاً أن اللقاحات لا تعمل في الحالات البسيطة فقط لكن الغرض منها التعامل مع الحالات المُكثفة.

وأشار إلى أن بعض المُتعافين من “كورونا” تظهر عليهم أعراض مرضية بعد عدة أشهر دون معرفة أسبابها، مبيناً أنها قد تكون ناتجة عن نشاط جهاز المناعة واستهلاك الكثير من المواد المطلوبة لحيوية الخلية.

ولفت إلى أن أحد المرضى الذين يباشر حالاتهم أصيب قبل 4 أشهر بكورونا واكتمل شفاؤه، لكن تتواصل معاناته حتى الآن من أعراض نفسية وعدم قدرة على التوازن رغم سلامة فحوصاته.

Source akhbaar24.argaam

