دون اختبارات .. هذه أعراض “الإكزيما” وطرق علاجها

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“الإكزيما” أو الربو الجليدي وتسمى أيضًا التهاب الجلد.. هي حالة مزمنة من جفاف الجلد تسبب حكّة واحمرارًا للبشرة، تصيب جميع الفئات العمرية، وبالأخص الأطفال.

ليست هناك اختبارات معملية مطلوبة لتشخيص الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي أو (الإكزيما)، فطبيبك سوف يتمكن من التوصل لتشخيص الحالة عن طريق فحص جلدك ومراجعة تاريخك الطبي.

بعض الحالات قد يستخدم الطبيب اختبار الرقعة أو غيره من الاختبارات لاستبعاد الأمراض الجلدية الأخرى أو للكشف عن الحالات الأخرى التي تصاحب الإكزيما.

العلاج

عليك أن تعلم أنه حتى في حالات العلاج الناجحة يمكن أن تعاود الحالة الظهور من جديد، وهذا ما يعرف باسم “الإكزيما المستديمة”، وهو ما يحتاج لتجربة علاجات مختلفة للسيطرة عليه.

الترطيب

قبل العلاج يمكنك الوقاية المبكرة، بترطيب الجلد بصورة منتظمة، وغيرها من خطوات العناية بالبشرة.

الأدوية

يصف الأطباء عادة الكريمات المكافحة للحكة وتستعمل حسب التوجيهات بعد الترطيب، إلا أن الاستخدام المفرط لبعضها قد يؤدي إلى ترقيق الجلد، وعليك أيضًا تجنب أشعة الشمس القوية عند استخدام هذه المنتجات.

مكافحة العدوى

قد يصف طبيبك كريمًا من المضاد الحيوي إذا كان جلدك يعاني عدوى بكتيرية أو قرحًا مفتوحة أو شقوقًا. كما قد يوصي الطبيب بتناول مضادات حيوية فموية لفترة قصيرة لعلاج الالتهاب.

علاجات منزلية

أحيانا تكون الضمادات المبللة ضمن برتوكول العلاج، سواء في المستشفى أو المنزل علاجًا مناسبًا لمكافحة الإكزيما.

العلاج بالضوء

يُستخدم هذا العلاج مع الأشخاص الذين لم تتحسن حالتهم الصحية بعد تناول العلاج الموضعي أو مَن يصابون بالالتهابات سريعًا بعد تناول العلاج. يتضمن النموذج الأبسط للعلاج بالضوء (المعالجة الضوئية) تعريض الجلد لكميات تخضع للسيطرة من ضوء الشمس الطبيعي. تُستخدم النماذج الأخرى الأشعة فوق البنفسجية الصناعية أ (UVA) والأشعة البنفسجية ذات النطاق الضيق ب (UVB) إما بمفردها وإما مع تناول الأدوية.

وعلى الرغم من فعاليتها، فإن العلاج بالضوء لفترة طويلة له آثار ضارة، بما في ذلك التشيخ المبكر للجلد وتزايد خطر الإصابة بسرطان الجلد. ومن أجل هذه الأسباب، يقل استخدام المعالجة الضوئية مع الأطفال الصغار ولا يتم تقديمها للرضع. تحدث إلى الطبيب حول مميزات ومساوئ العلاج بالضوء.

تجنب هذه الأشياء

وبشكل عام، يمكنك تحديد مهيجات الجلد وتجنبها، وتجنب درجات الحرارة شديدة الارتفاع، وترطيب جلد الرضيع بزيوت الاستحمام أو الغسول أو الكريمات أو المراهم.

Source akhbaar24.argaam

