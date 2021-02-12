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«شرطة القصيم» تُطيح بمُدعي امتلاك دواء لعلاج فيروس كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس .

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج (كوفيد - 19)، ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية، ما يعد مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد أسفرت المتابعة الأمنية  عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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