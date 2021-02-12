أخبار السعودية اليوم.. الصحة تؤكد أن منحنى إصابات كورونا لا يزال مرتفعًا والحالات الحرجة في تزايد.. وأعنف كتلة قطبية تبدأ الثلاثاء المقبل

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م، منها: الصحة تؤكد أن منحنى إصابات كورونا لا يزال مرتفعًا والحالات الحرجة في تزايد، وأعنف كتلة قطبية تبدأ الثلاثاء المقبل.. وتستمر عدة أيام، و السعودية تحصد 12 مركزًا متقدمًا في جائزة الأداء التعليمي المتميز.

الصحة: منحنى إصابات كورونا لا يزال مرتفعًا.. والحالات الحرجة في تزايد

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: «إنَّ منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يزال مرتفعًا، وتم تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الحرجة».

خبير أرصاد يحذر: أعنف كتلة قطبية تبدأ الثلاثاء المقبل.. وتستمر عدة أيام

قال خبير الأرصاد حسن كراني، إن هناك أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء المقبل في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها، القريات، طريف الحدود الشمالية.

السعودية تحصد 12 مركزًا متقدمًا في جائزة الأداء التعليمي المتميز

حققت المملكة 12 مركزًا متقدمًا في جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 23؛ حيث تمثلت في خمسة مراكز للبنين، وستة مراكز للبنات في فئة الطالب المتميز، وفئة المعلم المتميز، وفئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، وفئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي.

الصندوق العقاري: 5 خطوات للحصول على التمويل وتوقيع عقد امتلاك المنزل

حدد صندوق التنمية العقارية نحو 5 خطوات للحصول على التمويل العقاري وتوقيع عقد المنزل من خلال خدمة المستشار العقاري.

«الغذاء والدواء» توضح عقوبة تداول الأعلاف المنتهية الصلاحية أو الفاسدة

أوضحت الهيئة العامة الغذاء والدواء عقوبة مخالفة تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال تم حجزها أو سحبها أو استدعاؤها، مشيرة إلى اعتماد تعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

سقوط سارقي «المصاغات الذهبية» في قبضة شرطة الرياض

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على شخصين سرقا مصاغات ذهبية من أحد المنازل.

«التجارة»: استمرار فتح الأسواق والمحال مرهون بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن استمرار فتح الأسواق والمحال مرهون بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 8943.85 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، مرتفعًا 42.22 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 8934.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليار ريال.

رئيس مجلس الشورى: ميليشيا الحوثي تمارس جرائم حرب ممنهجة بدعم من إيران

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ أن الاعتداءات الإرهابية التي تمارسها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تعد جرائم حرب ممنهجة ومدانة دوليًّا؛ حيث تستهدف أمن المدنيين وحياتهم، وتنسف كل فرص السلام.

التأمينات الاجتماعية تحدد آلية طلب المعاش التقاعدي إلكترونيًّا

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية طلب المعاش إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة التأمينات الاجتماعية عن طريق الموقع الرسمي للتأمينات أو تطبيق تأميناتي.

وزارة النقل تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق

تبنت وزارة النقل نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق في المملكة؛ حيث يعد نظام المسح والتقييم للطرق، من الأساليب الفنية والإدارية الحديثة التي تنتهجها الوزارة في إدارتها لصيانة وتطوير شبكة الطرق في المملكة.

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