السعودية | التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 دقائق - 7:23 صباحًا, 12 فبراير 2021 م

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – فجر اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.