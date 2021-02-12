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السعودية | التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 دقائق - 7:23 صباحًا, 12 فبراير 2021 م

المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – فجر اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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