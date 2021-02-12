السعودية اليوم / الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا



بكين 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89748 إصابة, بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636.

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06:40ت م

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بكين 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89748 إصابة, بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636.// انتهى //06:40ت م0004

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