السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.