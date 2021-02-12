السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة بكورونا



سيئول 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 403 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 82,837 إصابة.

// انتهى //

05:19ت م

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سيئول 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 82,837 إصابة.// انتهى //05:19ت م0230

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