البنتاجون: إيران لا تزال تهدد دول الجوار.. وسنواصل التعاون مع السعودية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن إيران لا تزال تهدد دول الجوار، مشددة على التزام الولايات المتحدة أمنيًّا في المنطقة.

وفي تصريحات لـ(سكاي نيوز) قال المتحدث باسم البنتاجون: إيران لا تزال تهدد دول الجوار، ونحن حريصون على تنفيذ التزاماتنا الأمنية في المنطقة.

وأضاف: نواصل عمليات مكافحة الإرهاب داخل اليمن، وبالتالي سنواصل دعم السعودية في المجالات الدفاعية ضد أي تهديد من داخل اليمن.

من ناحيتها، أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ما زال ساريًّا، وأبلغنا الكونجرس نية الرئيس جو بايدن إبطال ذلك.

يأتي هذا في ضوء التصعيد الأخير من جانب جماعة الحوثي الإرهابية، واستهداف أراضي المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

في ذات الإطار، دانت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الخميس، الهجمات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكدت الدول الثلاث، في بيان صادر عنها، التزامها الراسخ بأمن وسلامة الأراضي السعودية، مشددة على أن استمرار الهجمات التي تستهدف مناطق مدنية في السعودية يعكس خطورة التهديد الذي يشكله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة.

وأعلنت قوات التحالف، أمس الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ عقب استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) للمطار.

وأشارت قيادة التحالف إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي، بما يتوافق مع القانون الدولي، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، وأن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وفي هذا الإطار، دان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي (في بيان رسمي)، إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب؛ بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها للمسافرين.

وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي؛ لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها عن الجرائم التي تقوم بها، وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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