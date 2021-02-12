التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

وأكد «التحالف»، إحباط كل المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرًا إلى أنَّ المحاولات الإرهابية للحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفق العربية.

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية (الحوثية)، وستتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.