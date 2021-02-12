

برازيليا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 54742 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.7 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى أكثر من 236 ألف.

// انتهى //

04:47ت م

0227



برازيليا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 54742 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 1351، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.7 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى أكثر من 236 ألف.// انتهى //04:47ت م0227

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.