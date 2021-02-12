العنزي لـ الباحثين عن الكمأ في حفر الباطن : احذروا الأفاعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

حذّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي المتنزهين والباحثين عن الكمأ في ضواحي محافظة حفر الباطن من خطر لدغات الثعابين بعد أن تم رصدها من قبل المتنزهين.

أخطر أنواع الأفاعي

وقال نواف العنزي: من يعتقد أن الأفاعي لا تخرج في الشتاء فهو واهم، فقد تم رصد ظهورها بشكل لافت وبكثرة، خصوصًا في مواطن الفقع والنباتات الموسمية، ومن أخطر أنواع الأفاعي من ناحية السم هي أم جنيب والكوبرا.

وأضاف العنزي: يرجى توخي الحذر خصوصًا الأطفال، ومن لديه تاريخ مرضي لأمراض مزمنة، وعلى الجميع ارتداء القفازات والقطع المعدنية أثناء البحث عن الكمأ.