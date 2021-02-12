منصة مدرستي، كيفية التسجيل للترم الثاني بالخطوات ورابط مباشر للدخول والتسجيل

تلعب منصة مدرستي في السعودية دوراً هاماً في إتمام عملية التسجيل للطلاب في جميع أنحاء المملكة، ويرغب الكثير من الآباء والأمهات في التسجيل لأبنائهم وبناتهم في الترم الثاني من العام الدراسي في السعودية، ويتم التسجيل عن طريق منصة مدرستي حتى يتم التقليل من حجم الاحتكاك بين الطلاب والمدرسين وبالتالي تقل احتمالية الإصابة بكوفيد-19 بين الطلاب، ويجد بالذكر أن منصة مدرستي تقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم، ويمكنك القيام بالتسجيل عبر الرابط من هنا.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في أماكنها لصحيحة كما يظهر في الصورة أدناه.

قم بالتسجيل إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها للمنصة، وإذا دخلت من قبل يمكنك فقط إضافة حسابك الإلكتروني وإسم المستخدم وكلمة المرور، ستجد هناك كل ما تحتاجه من خدمات.