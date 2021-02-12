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منصة مدرستي، كيفية التسجيل للترم الثاني بالخطوات ورابط مباشر للدخول والتسجيل

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تلعب في دوراً هاماً في إتمام عملية التسجيل للطلاب في جميع أنحاء المملكة، ويرغب الكثير من الآباء والأمهات في التسجيل لأبنائهم وبناتهم في الترم الثاني من العام الدراسي في السعودية، ويتم التسجيل عن طريق منصة مدرستي حتى يتم التقليل من حجم الاحتكاك بين الطلاب والمدرسين وبالتالي تقل احتمالية الإصابة بكوفيد-19 بين الطلاب، ويجد بالذكر أن منصة مدرستي تقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم، ويمكنك القيام بالتسجيل عبر الرابط من هنا.

منصة مدرستي، كيفية التسجيل للترم الثاني بالخطوات ورابط مباشر للدخول والتسجيل 2 12/2/2021 - 2:40 ص

قم بإدخال البيانات المطلوبة في أماكنها لصحيحة كما يظهر في الصورة أدناه.

منصة مدرستي، كيفية التسجيل للترم الثاني بالخطوات ورابط مباشر للدخول والتسجيل 1 12/2/2021 - 2:40 ص

قم بالتسجيل إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها للمنصة، وإذا دخلت من قبل يمكنك فقط إضافة حسابك الإلكتروني وإسم المستخدم وكلمة المرور، ستجد هناك كل ما تحتاجه من خدمات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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